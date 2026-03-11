06/03/2026 09:29

【ＡＩ】理想汽車據報秘密研發人形機器人近一年，首款產品料年內發布

《經濟通通訊社6日專訊》據自媒體《一見Auto》引述多個信源消息稱，理想汽車(02015)的人形機器人團隊已秘密研發產品將近一年，團隊在內部代號為Nexus（中文意為「連接」、「紐帶」），負責人是前機器人創業公司九光智能的硬件合夥人何俊培，整體放在總裁馬東輝之下，規模不到30人。理想汽車在人形機器人團隊下規劃了兩款產品：一款雙輪機器人、一款雙足機器人，目前雙輪機器人的產品已經準備好，最佳狀態下將於今年年中發布，主要用於工廠製造場景。



知情人士透露，理想開發機器人的思路參考特斯拉，先做好封閉場景下的技術能力迭代，再逐步面向消費群體。



報道提到，理想汽車總裁馬東輝2023年就已推動機器人項目立項，但理想汽車CEO李想當時認為技術並不成熟，項目因而被擱置，直至臨近2024年年底，李想認為機器人「還是需要提前布局」。內部人士披露，李想判斷，先不做機器人的大、小腦，若未來開源，過早投入並無意義，最終內部討論決定，先做具身本體，把硬件做出來。同年，先後在小鵬「鵬行智能」團隊、智元機器人工作，擔任機器人公司九光智能硬件合夥人的何俊培入職理想。此後，理想的機器人秘密研發正式開啟。(sl)