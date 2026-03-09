06/03/2026 15:14

【兩會焦點】鄭柵潔：料今年GDP增量超6萬億元，有力支撐穩就業、惠民生、防風險

《經濟通通訊社6日專訊》十四屆全國人大四次會議今日下午舉行經濟主題記者會。國家發改委主任鄭柵潔在會上表示，預計今年GDP增量超過6萬億元人民幣，相當於一個發達經濟體全年的經濟總量，為穩就業、惠民生、防風險提供有力支撐。



*實現今年經濟增長目標有堅實基礎*



鄭柵潔又表示，實現今年的經濟增長目標有堅實的基礎，至少可以從三個方面來看這個問題。第一個是從經濟總量來看，去年中國的經濟總量已經超過140萬億人民幣，上了一個新台階，「十四五」也算圓滿收官，交出了超出各方預期的成績單。第二個是從創新能力來看，中國的創新成果和重大突破全球矚目，大家都有目共睹。這說明中國發展的動能更足，這些創新成果同時惠及人民群眾的生活。第三個是制度優勢充分發揮，中國堅定靈活有效應對來自各個方面的風險和挑戰。「以上這些超大的規模和體量，創新的活力和突破，還有體制、機制等等優勢，讓我們有底氣、有信心來應對各方面的風險和市場波動，實現我們的既定目標和預期目標」。(sl)