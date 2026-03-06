06/03/2026 15:23

【兩會焦點】鄭柵潔：將安排更多政策和資金提振消費，釋放消費潛力

《經濟通通訊社6日專訊》十四屆全國人大四次會議今日下午舉行經濟主題記者會。國家發改委主任鄭柵潔在會上表示，加力建設強大的國內市場，重點在消費和投資。消費方面，將繼續實施「兩新」政策，深入實施提振消費專項行動，推出穩崗擴容提質行動、服務業擴能提質行動等新舉措，安排更多的政策和資金，更好地釋放消費潛力。



*將推進「六張網」和重點領域建設，投資將超7萬億元*



投資方面，將堅持投資於物和投資於人緊密結合融合，統籌資源力量，繼續推動「兩重」建設等工作。在主體上，進一步增加政府投資規模，激發民間投資活力，推動國企民企共同發力。在投向上，推進「十五五」規劃109項重大工程和項目，開展一批擴大有效投資行動。例如將推進「六張網」和重點領域建設，不斷改善生產條件和生活環境。「六張網」即水網、電網、算力網、新型通信網、城市地下管網、物流網，六大重點領域包括綜合立體交通設施，消費、低空、「人工智能+」、教育醫療等基礎設施和公共服務設施，今年這些方面的投資將超過7萬億元人民幣。(sl)