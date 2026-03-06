06/03/2026 15:23

【兩會焦點】發改委同財政部、人行等設國家級併購基金，料撬動資金超1萬億

《經濟通通訊社6日專訊》十四屆全國人大四次會議今日下午舉行經濟主題記者會。國家發改委主任鄭柵潔在會上表示，為加力支持創新，去年設立了國家創投引導基金；今年發改委會同財政部、人民銀行等部門設立國家級併購基金，進一步暢通創業投資退出渠道，提高創投資本周轉效率，預計引導撬動各類資金規模超1萬億元(人民幣．下同)。



鄭柵潔又表示，將繼續實施北斗規模應用工程，推動北斗產業規模五年內突破1萬億元。同時，將深化「人工智能+」行動，賦能千行百業、服務千家萬戶，「十五五」末人工智能相關產業規模將增長到10萬億以上。



此外，兩會後將召開全國服務業大會，會同商務部、工信部等部門，出台一系列擴能提質舉措，充分挖掘服務業高質量發展潛力，「十五五」時期，預計服務業規模將突破100萬億。(sl)