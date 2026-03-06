06/03/2026 16:36

【兩會焦點】藍佛安：只要消費了，財政都給一個百分點貸款貼息

《經濟通通訊社6日專訊》財政部部長藍佛安今日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上表示，個人消費貸款貼息政策今年進行了優化升級，由「政府配餐」向「消費者自主點菜」轉變。



一是取消了消費領域的限制。對老百姓的日常消費，無論是商品還是服務大件還是小件、線上還是線下，只要實實在在地消費了，財政都給一個百分點的貸款貼息。



二是提高單筆貼息的上限。消費者在每家金融機構單筆消費貸款可享受的貼息最高達3000元人民幣，相對應的貸款額度為30萬元人民幣，能夠更好的滿足購車家裝等大眾消費的需求。



三是拓展消費新場景新模式。政策貼近大眾消費的習慣，花唄、微粒貸等網絡消費信貸以及信用卡帳單分期業務，汽車金融等都可以享受貼息。這一系列優化升級進一步降低了成本，豐富了選擇，提高了便利度，讓正確體驗政策體驗感拉滿。(sl)