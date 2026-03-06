06/03/2026 17:26

【兩會焦點】發改委：在集成電路、衛星互聯網等領域建一批重大項目，規模至少千億級

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》全國人大會議舉行經濟主題記者會。國家發改委主任鄭柵潔表示，針對高成長性行業，將突出長遠布局，結合中國式現代化建設，在集成電路、衛星互聯網、國產大飛機，還有全國一體化算力網等領域建設一批長鏈條、大體量的重大項目，投資規模都在千億級甚至萬億級，鑄就一批打基礎利長遠的國之重器。



鄭柵潔又稱，將重點打造六大新興支柱產業和六大未來產業。六大新興支柱產業包括集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智能機器人，相關產值在2025年已經接近6萬億元，預計到2030年有望再翻一番甚至更多，擴大到10萬億元以上。六大未來產業包括量子科技、生物製造、綠色氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、6G，這些產業處在技術突破的「前夜」，現在的未來產業可能就是明天的新興支柱產業。