25,408.46
-348.83
(-1.35%)
4,096.60
-27.59
(-0.669%)
4,615.46
-44.98
(-0.965%)
14,067.50
-105.13
(-0.742%)
67,661.0700
+1,689.8700
(2.562%)
09/03/2026 17:05
美元兌日圓報158.65，日本1月經常帳盈餘升至9460億日圓遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.519
|98.986
|0.533
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.63/67
|158.50/54
|157.77/81
|歐元/美元
|1.1531/35
|1.1544/48
|1.1616/62
|英鎊/美元
|1.3314/18
|1.3327/31
|1.3416/42
|美元/瑞郎
|0.7803/07
|0.7783/87
|0.7758/62
|美元/加元
|1.3574/78
|1.3561/65
|1.3567/71
|澳元/美元
|0.6989/93
|0.6991/95
|0.7027/31
|紐元/美元
|0.5884/88
|0.5883/87
|0.5897/01
|美元/人民幣
|6.9183/87
|6.9158/62
|6.8966/97
|美元/港元
|7.8144/48
|7.8134/38
|7.8216/22
*上述報價只供參考用