09/03/2026 08:07

【中東戰火】伊朗戰事持續第10日，哈梅內伊次子當選新精神領袖

《經濟通通訊社9日專訊》中東戰爭持續到第10天，伊朗半官方的法爾斯通訊社周日（8日）報道稱，伊朗專家會議已推選哈梅內伊次子、56歲的穆杰塔巴為新的最高精神領袖。



報道稱，穆杰塔巴贏得了「決定性的投票」，伊斯蘭革命衛隊亦發表聲明，承諾完全服從新領導人，但伊朗政府尚沒有正式宣布這一結果。



伊朗總統佩澤希齊揚上周六（7日）表示，他已指示軍方不要攻擊任何未攻擊伊朗的國家，他還向遭到伊朗攻擊的鄰國道歉。特朗普稱這些言論等同於投降，但德黑蘭方面仍繼續發動襲擊。



另據三位獲通報情況的美國外交官員透露，特朗普總統正考慮部署特種部隊，到伊朗境內收繳伊朗的鈾材料。(jf)