09/03/2026 09:35

【外圍經濟】美2月非農就業人數意外減少9.2萬，減息預期升溫

《經濟通通訊社9日專訊》美國勞工部公布最新就業數據，2月份非農業新增職位意外大幅減少9.2萬個，遠遜於市場預期的增加5.9萬個，失業率亦攀升至4.4%。這份疲弱的報告與1月份強勁新增13萬個職位的情況形成強烈對比，並可能顯著改變市場對聯儲局的減息預期。 ​

2月份私人市場職位減少8.6萬個，與市場原本預估的增加6.5萬個大相逕庭。同時，製造業職位流失1.2萬個，預期為增加3000個，而政府部門職位亦錄得6000個的跌幅。



儘管整體就業人數顯著萎縮，薪資增長卻顯示出潛在的通脹壓力依然存在。期內平均時薪按月增長0.4%，略高於市場預期的0.3%。至於每周平均工時則維持在34.3小時，完全符合市場預期。(kk)