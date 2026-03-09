09/03/2026 14:49

【中東戰火】伊朗戰事持久，G7即將釋放石油儲備壓抑價格？

《經濟通通訊社9日專訊》國際油價周一（9日）一度逼近120美元之後，據報七國集團(G7)將探討釋放石油儲備，壓抑能源價格上漲。其中《日經新聞》指，日本政府已通知石油儲備站，做好釋放原油的準備。



這一消息推動油價回落至110美元之下。股市也隨之，收復了部分失地，MSCI亞太指數跌幅收窄至不足4%。



有關報道顯示，美以對伊朗的戰爭未見緩和跡象，雙方似乎都在為陷入可能曠日持久的衝突做準備。原油價格自2022年以來首次突破了每桶100美元，全球股市下挫，債券進一步遭到拋售，美元上漲。



*美債喪失避險作用*



美國為首的各國國債非但沒有發揮避險作用，反而受到油價飆升衝擊，10年期孳息率升破了去年年底水平。3年期澳洲國債、德國10年期國債孳息率飆升至2011年以來的最高水平。日本30年期和40年期國債孳息率雙雙升11個基點左右。(jf)