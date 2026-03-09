09/03/2026 16:11

【中東戰火】伊朗戰火反而推跌金價？專家指加息預期蓋過避險需求

《經濟通通訊社9日專訊》中東戰火進入第二周、油價飆升至每桶近120美元，被視為避險資產的黃金反而一度暴跌3%，至每盎司約5015美元，為一個多月以來首次周線下跌，隨後跌幅有所收窄。



墨爾本Vantage Markets分析師Hebe Chen表示，金價回落「是通脹怪獸在驅動美元走強」，令投資者的加息預期蓋過了避險需求。他說：「油價站上100美元觸發了連鎖反應，能源沖擊、通脹預期升溫、美元走強、金價走弱。」



隨著美國和以色列與伊朗的沖突未見緩和跡象，波斯灣地區主要油氣生產國紛紛減產，美元兌所有主要貨幣走強，美元指數一度上漲0.7%。



*投資者拋黃金以籌集現金*



華僑銀行策略師Christopher Wong表示：「在地緣政治引發的市場緊張時期，投資者有時會拋售黃金等資產以籌集現金。一旦這一階段過去，地緣政治不確定性通常會在金價回調時繼續支撐避險買盤。」



儘管金價走勢震盪、上行動能停滯，但今年迄今仍累計上漲約18%。(jf)