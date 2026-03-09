09/03/2026 10:59

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 梁振英指香港需提升發展速度對接國家規劃

▷ 香港需發揮國際化優勢助力國家軟實力

▷ 中央支持港澳主動對接國家發展規劃

《經濟通通訊社9日專訊》正在北京參加全國兩會的全國政協副主席梁振英接受訪問時表示，香港在對接國家「十五五」規劃時，不能只聚焦涉港章節，更需全面了解國家整體發展方向。他強調，內地發展迅速，香港必須提升自身速度，以免錯失與內地合作及貢獻國家的機遇。＊「十五五」規劃非僅涉港篇章，香港需主動對接＊對於「十五五」規劃綱要草案，梁振英指出，有人或疑問香港仿效內地制定五年規劃會否影響「一國兩制」。他強調不會，因為草案已明確國家堅持「一國兩制」方針，支持港澳特區主動對接國家發展規劃。他認為，規劃不僅為香港提供未來五年甚至更長時間的發展藍圖，更重要的是讓香港認識到，發展不應局限於本地，而應放眼內地廣闊市場。他舉例，草案在原有的「八大中心」基礎上，進一步提出支持香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。他認為這說明中央重視香港的功能優勢，而這些正是香港較內地其他城市佔優的領域。要落實這些目標，關鍵在於精準對接，充分認識自身所長，深入了解內地所需，避免走彎路。＊北都建設需提速，沙嶺項目「好的開始」＊對於草案提出加快北部都會區建設，梁振英坦言，內地發展速度非常快，香港在對接時必須提升自身效率，否則可能錯失合作機會。他以沙嶺數據園僅得一間公司投標為例，認為北都土地面積龐大，未來需要做好推廣和執行工作，現階段是一個好開始。梁振英強調，香港作為高度開放和國際化的城市，在國際社會的接受程度相當高。近年來港經商、工作、旅遊的外國人持續增加，香港在促進國際人文交流、講好中國故事及「一國兩制」故事方面，確實擁有特殊優勢。他特別提到，東盟是香港第二大貿易夥伴，地理位置接近，且國家與東盟關係密切，是香港可重點加強合作的市場。對於國務院總理李強在政府工作報告中提出提升港澳依法治理效能，梁振英認為，每個政府的治理效能都有提升空間，中央提出這點是希望香港不斷進步。他同時提醒，香港在推動發展和開放的同時，必須兼顧國家安全。過去曾出現安全問題，不能麻痺大意，以為現在是「刀槍入庫、馬放南山」的理想環境。(ul)