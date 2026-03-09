09/03/2026 14:44

▷ 中東局勢致航班取消，港旅遊業短期影響有限

▷ 2023年內地旅客增12%，外地旅客增15%

▷ 旅發局將推光影巡禮取代幻彩詠香江，增設山頂燈飾 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》全國政協常委、香港旅發局主席林建岳表示，近期中東局勢導致大量航班取消，但短期內對本港旅遊業影響有限，長遠仍需觀察局勢發展。他認為，旅客選擇目的地時首要考慮安全，香港或可藉此吸引東南亞及歐洲旅客到訪。林建岳指出，去年全年內地旅客增長12%，外地旅客更錄得15%升幅，帶動零售、酒店及餐飲等行業復甦。他期望未來吸引更多高消費過夜旅客來港，並以一連四日的LIV Golf香港站為例，說明此類活動成功吸引外國旅客。他透露，旅發局將繼續舉辦類似盛事，包括即將登場的巴塞爾藝術展、亞洲50最佳餐廳活動、演唱會及國際七人欖球賽等，持續帶動旅遊業發展。對於新一份財政預算案提出旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代已舉辦逾20年的「幻彩詠香江」，林建岳解釋，此舉是希望透過創新元素吸引新旅客。他透露，計劃在山頂及不同地區增設特色燈飾，為旅客帶來嶄新旅遊體驗。對於有港區全國人大代表建議明年央視春晚設立香港分會場，林建岳表示絕對支持，但需與中央進一步商討。他提到，今年央視春晚的機械人表演技術水平高超，展現國家人工智能的進步，他亦曾與中宣部討論如何利用香港作為平台，讓世界看見中國的科技成就。全國政協委員甄子丹亦對此表示認同。他指出，春晚是全國每年最多人收看的節目，若香港能夠參與其中，不僅讓演藝界融入這一年度盛事，亦可讓全港市民共同感受國家的節日氛圍。(ul)