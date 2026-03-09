09/03/2026 09:35

《異動股》伊朗堅拒投降油價破100美元，中石油現大漲近7%

《經濟通通訊社9日專訊》伊朗已故最高領袖哈梅內伊之子穆傑塔巴成為繼任人，意味著伊朗決不投降，伊斯蘭革命衛隊發言人表示已為持續至少六個月的全面戰爭做好準備，國際油價突破每桶100美元。美國總統特朗普較早時明言，這位新領導人將「不會持久」，以色列亦表示會「追殺」穆傑塔巴。



美國與以色列此前空襲伊朗首都德黑蘭與鄰近區域五座石油設施，包括四座儲油設施與一座石油產品運輸中心，引發大火，這是伊朗石油設施首度遭攻擊。此外，科威特與阿聯酋相繼宣布減產。



中海油(00883)現價升7.6%，報28.64元，該股成交約6226萬股，涉資17.86億元。中石油(00857)升6.3%，報11.06元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅9.3%。中石化(00386)跌2.7%，報5.08元。(am)









