09/03/2026 09:30

【兩會焦點】全國人大會議全體會議今日聽取人大常委會工作報告及「兩高」報告

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》十四屆全國人大四次會議第二次全體會議今日在人民大會堂舉行，將聽取人大常委會工作報告及「兩高」報告，聽取全國人大委員長趙樂際的人大常委會工作報告，以及「兩高」工作報告，即最高人民法院院長張軍，以及最高人民檢察院檢察長應勇的工作報告。



* 一年來共審議法律、法律解釋、決定草案40件*



全國人大常委會委員長趙樂際表示，一年來，共審議法律、法律解釋、決定草案40件，制定法律6件，修改法律14件，作出法律解釋1件、有關法律問題和重大問題的決定3件。決定批准條約、重要協定9項。



* 制定民營經濟促進法*



加強經濟領域立法。制定民營經濟促進法，為民營經濟持續、健康、高質量發展提供法治保障。修改反不正當競爭法、民用航空法，推動加快構建高水平社會主義市場經濟體制。修改漁業法，統籌漁業資源保護與合理利用。修改海商法、仲裁法、對外貿易法，更好服務高水平對外開放。



* 審議國家發展規劃法草案*



趙樂際稱，科學制定和接續實施五年規劃，是中國特色社會主義制度一個重要政治優勢。常委會三次審議國家發展規劃法草案並提請本次大會審議，把黨領導制定和實施國家發展規劃的成熟做法以法律形式固定下來，為更好發揮國家發展規劃戰略導向作用提供制度支撐。