09/03/2026 10:09
【兩會焦點】全國人大：今年將加強人工智能等領域立法研究
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》十四屆全國人大四次會議第二次全體會議在人民大會堂舉行。人大全體會議將聽取人大常委會工作報告及「兩高」報告。全國人大常委會工作報告顯示，今年將加強人工智能等領域立法研究。
* 將制定反跨境腐敗法等*
全國人大常委會工作報告顯示，今年將圍繞促進公正司法，制定檢察公益訴訟法，修改刑事訴訟法、監獄法、海事訴訟特別程序法。圍繞推進反腐敗國家立法，制定反跨境腐敗法。圍繞生態環境保護，制定南極活動與環境保護法，修改水法、可再生能源法。加強人工智能等領域立法研究。落實重大改革舉措，依法及時作出授權決定或改革決定。
*將對旅遊法等6件法律開展執法檢查*
報告顯示，今年將檢查海南自由貿易港法、旅遊法、糧食安全保障法、職業教育法、無障礙環境建設法、青藏高原生態保護法等6件法律的實施情況。
