09/03/2026 10:29

【兩會焦點】最高法報告：整治「內捲式」競爭，審理兩大電商「二選一」案

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》十四屆全國人大四次會議第二次全體會議9日在人民大會堂舉行。最高人民法院院長張軍作工作報告稱，2025年助力整治「內捲式」競爭，強化反壟斷和反不正當競爭司法，認定構成壟斷案件27件；審理兩大電商企業「二選一」濫用市場支配地位案，引導雙方互聯互利、共促消費。



同時，助力全國統一大市場建設。保障市場公平競爭。審結涉經營主體行政許可、行政協議類案件2.5萬件，同比增4.7%，落實「非禁即入」，促推破除地方保護和市場分割。



*審結涉證券、期貨、基金等案件2.5萬件*



此外，會同中國證監會出台意見，協同推動資本市場高質量發展。審結涉證券、期貨、基金等案件2.5萬件，同比增長53.6%。嚴懲欺詐發行、財務造假、操縱市場等違法犯罪，保護投資者合法權益。某上市公司虛增營收11億元人民幣，法院依法判處實際控制人有期徒刑六年，判令公司賠償投資者損失7.7億元人民幣。



*推動治理高額彩禮，嚴懲以婚嫁為名詐騙*



報告並顯示，持續推動治理高額彩禮，規制借婚姻索取財物和婚介機構不當牟利，嚴懲以婚嫁為名實施詐騙。其中，馬某組織多名女子「閃婚閃離」，騙取15個家庭200餘萬元人民幣，被判處有期徒刑十二年。嚴懲家庭暴力犯罪，發布典型案例教育警示。依法審理涉生育福利、托育服務、輔助生殖等案件，助力生育支持政策落地。