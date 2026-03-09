09/03/2026 08:12
【兩會焦點】教育部：基礎教育重大工程重點抓好四任務，加大公辦幼兒園學位供給
▷ 教育部實施基礎教育重大工程，重點抓四任務
▷ 擴大學前教育公辦學位，提高義務教育標準，振興縣中
▷ 開展教師發展行動和校園安全專項行動
第一，擴優提質抓公平。一方面，更高標準擴大優質資源覆蓋面。學前教育主要是加大公辦幼兒園學位供給，義務教育主要是適應強國建設需要提高建設標準，高中教育主要是持續推進縣中振興。另一方面，兜牢教育公平底線。持續開展陽光招生專項行動，健全公平入學長效機制。保障隨遷子女、留守兒童、殘疾兒童等平等接受教育。
*因地制宜加強教育資源調整*
第二，配優資源抓質量。為積極應對學齡人口依次達峰，教育部已經加強前瞻研判，重點加大人口淨流入城鎮和基礎薄弱地區學位供給，因地制宜加強教育資源跨學段調整。支持有條件地區開展小班化教學試點，擴大實施「銀齡計劃」，辦好鄉鎮寄宿制學校和必要的鄉村小規模學校。
第三，強師惠師抓基礎。實施教師發展行動計劃，吸引更多優秀的人才從事教育，讓高質量教師來培養國家未來的人才。
*將開展校園安全專項行動*
第四，規範治理抓安全。將開展校園安全專項行動，和公安、衛健、市場監管等部門一起，以更嚴更實的舉措，築牢校園安全防線。持續對違規辦學、超時學習、校園欺凌等開展清理整治，深入開展「校園餐」、教輔徵訂等專項治理。今年將繼續開展基礎教育規範管理年行動，對違規行為露頭就打，嚴防問題反彈。