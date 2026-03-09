09/03/2026 08:24
【兩會焦點】民政部陸治原：爭取「十五五」末基本建成縣鄉村三級養老服務網絡
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》民政部部長陸治原3月7日在全國人大民生主題記者會上說，將完善深入實施積極應對人口老齡化國家戰略的政策措施，推動養老服務業擴容、提質、增效。擴容方面，未來五年持續建設縣級綜合養老服務管理平台，拓展區域養老服務中心功能，因地制宜擴大村（社區）養老服務站點的覆蓋面，爭取到「十五五」末基本建成縣鄉村三級養老服務網絡。
提質方面，將加大養老機構設備更新力度，加強養老服務人才專項培訓，發展養老科技，加強養老服務質量安全管理，更好保障老有所養。
增效方面，培育專業化連鎖化品牌化養老服務市場主體，大力發展村（社區）為依託的居家養老服務，支持發展互助性養老服務。強化失能失智老年人照護服務，在村（社區）普遍做好獨居、空巢等特殊困難老年人探訪關愛工作。
提質方面，將加大養老機構設備更新力度，加強養老服務人才專項培訓，發展養老科技，加強養老服務質量安全管理，更好保障老有所養。
增效方面，培育專業化連鎖化品牌化養老服務市場主體，大力發展村（社區）為依託的居家養老服務，支持發展互助性養老服務。強化失能失智老年人照護服務，在村（社區）普遍做好獨居、空巢等特殊困難老年人探訪關愛工作。