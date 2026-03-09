09/03/2026 08:28

【兩會焦點】人社部王曉萍：今年高校畢業生料1270萬人，深挖各渠道就業潛力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》人社部部長王曉萍表示，今年高校畢業生預計1270萬人，這些青年人是寶貴的人才資源，有活力、最具創造性。將深挖各渠道就業潛力，拓展基層就業空間，幫助青年人在各行各業施展才干。搶抓春招和離校前的時間窗口，推動就業公共服務提前進校園，開展大規模就業見習和能力實訓，引導青年人涵養職業精神，更好融入職場、融入社會。



*節後開工率、返崗率均達9成以上*



王曉萍並介紹，「十五五」時期，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，高質量發展前景廣闊，加上強大的制度優勢，實現就業大局穩定、態勢向好。「人勤春來早」，從節後調研情況看，目前企業開工率、勞動者返崗率都達到九成以上，勞動力市場實現溫暖開局。