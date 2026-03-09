09/03/2026 08:32

▷ 人社部正會同有關部門編制「十五五」就業專項規劃

▷ 人社部研究人工智能對就業影響及相關政策

▷ 人社部將推大齡勞動者技能培訓及困難群體就業援助

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》十四屆全國人大四次會議舉行民生主題記者會。人力資源和社會保障部部長王曉萍表示，正在會同有關部門編制「十五五」就業專項規劃，謀劃一批務實管用、含金量高的重大就業政策、行動計劃等，提高發展的就業帶動力。王曉萍說，當前人工智能迅猛發展，對就業帶來深刻影響，人社部在研究相關政策，積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。*研究發揮人工智能創造新崗位和賦能傳統崗位作用*王曉萍表示，人社部正在研究相關措施，積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。人力資源社會保障部正在研究相關措施，積極發揮人工智能在創造新崗位和賦能傳統崗位方面的作用，推動實現技術進步與民生改善相協調的包容性發展。將強化協同發力，實施穩崗擴容提質行動。「穩崗」方面，加大對外貿、建築、住宿餐飲等勞動密集型行業的扶持，在促進行業發展中穩崗位。「擴容」方面，挖掘數字經濟、高端製造、現代服務等領域就業潛力，在推動產業升級中擴容量。「提質」方面，落實好最低工資標準調整機制，規範人力資源市場秩序，全面落實農民工工資支付保障制度等，在強化權益保障中提質量。對於大齡勞動者，人力資源社會保障部將推出一批適合他們的技能培訓項目，深化勞務協作，拓寬農民工就業路子，對防止返貧致貧對象加強常態化就業幫扶，對困難群體開展就業援助，幫助他們穩定就業增收。