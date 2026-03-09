09/03/2026 08:31

【兩會焦點】文旅部孫業禮：去年中國入境遊客人次超過1.5億，同比增超17%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》文化和旅遊部部長孫業禮3月7日全國人大會議民生主題記者會上說，中國政府推出一系列政策，繁榮入境旅遊市場。2025年，中國入境遊客人次超過1.5億，同比增長超過17%，花費超過1300億美元；其中免簽入境的外國人超過3000萬人次。



今年春節9天假期，國內旅遊人次5.96億、花費超過8000億元(人民幣．下同)，創下了歷史新高。2025年，國內居民出遊人次超65億、同比增長16%以上，花費6.3萬億元、同比增長9.5%，也創造了歷史新高。



下一步，文旅部的主要任務，就是聚焦建設文化強國、旅遊強國，編制實施好「十五五」文化和旅遊發展規劃，主動對接國家發展戰略，把文旅放在黨和國家事業全局中去謀劃推動，更好發揮養心志育情操、賦能經濟社會發展的作用。



將加強市場管理，整治文旅市場亂象。針對不良商家欺客「宰客」、強迫購物等違法違規行為，堅持「零容忍」、嚴監管，發現一起、處理一起，該處罰的嚴厲處罰，該停業的堅決停業整頓。