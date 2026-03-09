09/03/2026 08:31

【兩會焦點】文旅部：入境遊使用移動支付消費約800億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》文化和旅遊部部長孫業禮3月7日全國人大會議民生主題記者會上說，中國大力推動入境支付便利化，2025年，入境遊客使用移動支付消費約800億元(人民幣．下同)。



他指出，中國政府推出一系列政策繁榮入境遊市場。2025年，中國入境遊客人次超過1.5億，同比增長超過17%，花費超過1300億美元；其中免簽入境的外國人超過3000萬人次。



「成為中國人」成了網絡熱詞。很多外國人希望來中國，體驗中國人的生活，坐高鐵、看無人機表演、體驗中醫推拿按摩，穿漢服、吃火鍋等成為體驗中國生活的標配。



*將編制實施好「十五五」文化和旅遊發展規劃*



孫業禮表示，下一步，文化和旅遊部門的主要任務，就是聚焦建設文化強國、旅遊強國，編制實施好「十五五」文化和旅遊發展規劃，主動對接國家發展戰略，把文旅放在黨和國家事業全局中去謀劃推動，更好發揮養心志育情操、賦能經濟社會發展的作用。