09/03/2026 08:31

【兩會焦點】衛健委：「十五五」期間將謀劃1000個左右緊密型縣域醫共體建設

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國家衛生健康委主任雷海潮3月7日在全國人大會議民生主題記者會上說，在「十五五」期間將謀劃1000個左右的緊密型縣域醫共體的建設，進一步加強醫療衛生服務的連續性，特別是在地市，以地市為單元，推行建立轉診會診的中心，讓老百姓看病就診的連續性能夠得到持續改善。



資料顯示，醫共體是指以縣級醫院為龍頭、鄉鎮衛生院為樞紐、村衛生室為基礎的整合型醫療衛生服務體系，旨在實現縣域內醫療資源的共享、服務的同質化和管理的協同化。



*去年中國人均預期壽命達79.25歲*



雷海潮表示，2025年中國人均預期壽命達到79.25歲，比2020年提高了1.32歲，平均每年增長0.26歲。