09/03/2026 08:31

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 發改委介紹「十五五」規劃綱要草案四特點

▷ 綱要分18篇、62章、171節，含三大板塊

▷ 數智化發展、人口高質量發展單獨成篇 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》3月7日，國新辦舉行吹風會，解讀「十五五」規劃《綱要（草案）》，國家發改委副主任鄭備在會上表示，「十五五」規劃綱要草案有四個方面特點：一是規劃定位上，做好承前啟後，注重夯實基礎、全面發力；二是發展導向上，緊扣高質量發展，注重結構優化、質量提升；三是任務安排上，強化務實管用，注重精準有效、支撐有力；四是價值取向上，堅持人民至上，注重實實在在、富有成效。她表示，「十五五」規劃綱要草案共設18篇、62章、171節，分為三大板塊。第一板塊為總論，對應第一篇，包括發展環境、指導方針和主要目標，主要是貫徹落實黨中央《建議》明確的指導思想、原則和目標要求，提出了「十五五」時期經濟社會發展的20項主要指標。*提升數智化發展水平單獨成篇*第二板塊是重大戰略任務，對應第二篇至第十七篇，從產業發展、科技創新、數智化發展、國內市場、深化改革、對外開放、鄉村振興、城鄉區域、文化建設、人口發展、民生保障、綠色發展、安全發展、國防建設、民主法治、一國兩制等16個方面闡述主要任務和重大舉措。其中，順應數字技術和人工智能發展大勢，將提升數智化發展水平單獨成篇；立足人口發展的階段性特徵，將人口高質量發展單獨成篇。第三板塊是規劃實施保障，對應第十八篇，闡述堅持和加強黨中央集中統一領導，健全規劃實施機制，充分調動全社會積極性主動性創造性，確保黨中央決策部署落到實處。