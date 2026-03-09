09/03/2026 08:31

【兩會焦點】發改委：「十五五」規劃綱要草案增設養老機構護理型床位佔比指標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國家發改委副主任鄭備在國新辦吹風會上表示，「十五五」規劃綱要草案增設了養老機構護理型床位佔比指標，引導養老機構提供更多優質護理服務，更好滿足失能失智老年人照護需求。同時，設置了3歲以下嬰幼兒入托率提高指標，綜合反映托育需求滿足程度，增強群眾獲得感。



*將改造升級2000個公辦養老機構*



國家發改委社會發展司司長劉德春在國新辦吹風會上表示，「十五五」規劃綱要草案提出，健全基本養老保險待遇確定和調整機制，逐步提高城鄉居民基礎養老金，推行長期護理保險，發展社區嵌入式養老服務、家庭養老床位和互助型養老，改造升級2000個公辦養老機構，養老機構護理型床位占比達到73%。