09/03/2026 08:31

【兩會焦點】發改委：統籌建設衛星通信等，以場景拓展為牽引建低空基礎設施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國家發改委發展戰略和規劃司司長陳雷在國新辦吹風會上表示，在新型基礎設施方面，將加強統籌推進和集約高效利用，體系化布局建設一批戰略導向型、應用支撐型、前瞻引領型重大科技基礎設施，推進萬兆光網部署應用和5G-A移動通信網絡規模商用，構建全國一體化算力網，統籌建設衛星通信、導航、遙感系統，以場景拓展為牽引建設低空基礎設施，從而為「十五五」乃至更長時期的產業升級和數智化發展提供堅實支撐。



*2030年非化石能源佔能源消費總量比重將達25%*



在能源方面，「十五五」時期，通過實施雅下水電、「沙戈荒」新能源基地、電力外送通道等一批重大工程項目，西電東送能力將達到4.2億千瓦以上，2030年非化石能源佔能源消費總量比重將達到25%。