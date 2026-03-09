09/03/2026 08:31

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國家發改委創新和高技術發展司司長白京羽在國新辦吹風會上表示，《綱要（草案）》對培育壯大新興產業和未來產業，以及數智化發展作了專門部署。在重大任務安排上，可以概括為梯次布局、厚植生態、數智賦能3個方面。*梯次布局新興產業發展序列*一是梯次布局，構建戰略性新興產業、新興支柱產業和未來產業組成的、遠近結合的新興產業發展序列。立足當前，繼續抓好新一代信息技術、新能源等戰略性新興產業發展，因地制宜建設各具特色、優勢互補的產業集群。面向中期，著力打造集成電路、生物醫藥、航空航天等新興支柱產業，構築國民經濟發展的新支柱。著眼長遠，前瞻布局量子科技、腦機接口、具身智能等未來產業，培育「明天」的戰略性新興產業、「後天」的支柱產業。*打造創新引領的產業發展生態*二是厚植生態，打造創新引領、需求牽引、要素集聚、因地制宜、監管有效的產業發展生態。圍繞創新引領，組織實施若干產業創新工程，全鏈條推動重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，以新供給創造新需求。圍繞場景牽引，實施新技術新產品新場景大規模應用示範行動，以新需求引領新供給。圍繞要素集聚，建立未來產業投入增長機制和風險分擔機制，加強重點領域人才培養，優化國家級科技創新平台基地布局，有力支撐產業發展。圍繞因地制宜，嚴格落實重大生產力布局，引導各方面科學理性，實事求是地開展工作。圍繞監管有效，推進新興領域立法，完善市場准入制度，創新監管方式，統籌好發展和安全，真正做到放得活、管得好。*數智技術賦能，推進數字中國建設*三是數智賦能，以算力、算法、數據高效供給和數智技術賦能經濟社會發展，深入推進數字中國建設。算力方面，加快建設全國一體化算力網，推進算力資源規模化、集約化、綠色化、普惠化發展。算法方面，突破人工智能基礎理論和核心技術，加強關鍵算法研發，推進模型算法迭代創新。數據方面，健全數據要素基礎制度，深化數據資源開發利用。賦能方面，全面實施「人工智能+」行動，全方位賦能千行百業，促進生產方式深層次變革和生產力革命性躍遷。