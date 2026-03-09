09/03/2026 08:31

【兩會焦點】發改委：擴大國內需求要堅持「三個結合」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國家發改委秘書長袁達在國新辦吹風會上表示，擴大國內需求，堅持「三個結合」，不斷鞏固增強超大規模市場優勢。第一個結合是堅持存量政策和增量政策相結合，深入實施提升消費專項行動，提升「兩重」「兩新」政策、新型政策型金融工具等增量政策的實施效能。同時，加快實施財政金融協同擴內需一攬子政策等重要措施，發揮政策的組合拳效應。



*堅持惠民生和促消費緊密結合*



第二個結合是堅持惠民生和促消費緊密結合，制定實施城鄉居民增收計劃，穩步提高最低工資標準，增加政府資金用於民生保障支出。同時，推動商品消費擴容升級，釋放服務消費潛力。



第三個結合是堅持投資於人與投資於物緊密結合，優化政府投資結構，提高民生類政府投資比重，激發民間投資活力，推動新興領域應用場景向民營企業開放，平等保障要素需求。