09/03/2026 08:31

【兩會焦點】發改委：推動3歲以下嬰幼兒入托率提高6個百分點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國家發改委社會發展司司長劉德春在國新辦吹風會上表示，「十五五」規劃綱要草案在完善托育服務方面提出，推動3歲以下嬰幼兒入托率提高6個百分點。



劉德春表示，一是加強生育保障，擴大生育保險制度覆蓋面，合理提升產前檢查醫療費用保障水平，規範有序推進輔助生殖技術應用，全面落實生育休假制度，為生育家庭提供更好的基礎保障。



二是完善托育服務，支持幼兒園發展托幼一體化服務，加強公辦托位供給，支持社會力量提供多元化普惠托育服務，實現地市級托育綜合服務中心全覆蓋，推動3歲以下嬰幼兒入托率提高6個百分點，使普惠托育服務更加方便可及。



三是減輕養育負擔，發揮個人所得稅專項附加扣除等政策作用，探索建立育兒補貼動態調整機制，完善家庭發展政策，在就學、住房等方面加大對多子女家庭的支持力度，有效降低家庭生育養育教育成本。