09/03/2026 08:31

【兩會焦點】發改委：全鏈條推動集成電路、工業母機等重點領域技術取得突破

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國家發改委秘書長袁達在國新辦吹風會上表示，圍繞「缺的和弱的、傳統的和新興的」，進一步提高供給體系的質量和水平。對於現在「缺的」，要加快攻關突破。全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器、基礎軟件、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，提升產業鏈的自主可控水平。



*建強信息技術、機器人、航空航天等產業集群*



對於現在「弱的」，要加快補齊短板。實施服務業提質擴能行動，深化服務領域改革開放，完善支持政策體系，補強生產性服務業薄弱環節，大力培育「中國服務」品牌。對於「傳統的」，要加快優化提升。堅持分業施策，做強做優精品鋼材基地、一流石化基地、高端船舶和海洋工程裝備基地，推進機械裝備等全產業鏈創新，擴大輕工、紡織等優質產品供給。



對於「新興的」，要加快培育壯大。一個是因地制宜建強新一代信息技術、新能源、機器人、航空航天等戰略性新興產業集群，另一個是推動量子科技、腦機接口、具身智能、6G等未來產業加快發展。