09/03/2026 08:31

【兩會焦點】發改委：規範地方經濟促進行為，制定招商引資鼓勵和禁止事項清單

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國家發改委秘書長袁達在國新辦吹風會上表示，著重「完善規則、維護秩序、優化設施」，加快推動全國統一大市場建設。



完善規則，重點是完善市場基礎制度規則。推進產權保護、市場准入、信息披露、社會信用、兼併重組、市場退出等制度建設，完善有利於統一大市場建設的統計、財稅、考核制度。



維護秩序，重點是維護公平競爭市場秩序，推動市場監管規則完善、基準統一、能力提升，規範地方政府經濟促進行為，制定地方政府招商引資鼓勵和禁止事項清單，強化反壟斷和反不正當競爭執法司法。優化設施，重點是建設高標準聯通的市場設施。推動流通物流、市場信息、交易平台等設施互聯互通和規則銜接，健全高效順暢的現代流通體系，降低全社會物流成本。