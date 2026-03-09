09/03/2026 08:41

【兩會焦點】王毅：中俄關係「風雨不動安如山」，行動上密切協作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》全國人大會議8日舉行外交主題記者會。外交部部長王毅在會上表示，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。面對變亂交織的國際局勢，中俄關係始終「風雨不動安如山」。



他指出，中俄在戰略上獨立自主。始終尊重對方的核心利益，不把自己的意志和議程強加給對方，堅持不結盟、不對抗、不針對第三方。中俄在政治上高度互信。背靠背是中俄關係的本質特徵，不懼任何外部的挑撥和施壓，具有強大的戰略韌性。中俄在行動上密切協作。對於重大國際和地區事務，中俄之間戰略共識最多，戰略協作最密，其中就包括捍衛國際規則和秩序問題。