09/03/2026 08:44

【兩會焦點】回應伊朗戰爭，王毅：拳頭硬不等於道理硬，呼籲立即停止軍事行動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》全國人大會議8日舉行外交主題記者會。近期美國和以色列再次對伊朗進行軍事打擊，衝突已經蔓延到整個中東地區。外交部部長王毅在會上表示，中方秉持客觀公正態度，已多次闡明了原則立場，歸結為一句話就是停火止戰。這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。中東的歷史反複告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨，醞釀新的危機。中方願再次呼吁：立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。



*拳頭硬不等於道理硬*



王毅表示，中方認為，正確和妥善處理伊朗以及中東相關的問題，應該堅持幾個基本原則：一是尊重國家主權。二是不得濫用武力。拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。三是堅持不干涉內政。策劃顏色革命、搞政權更迭不得人心。四是政治解決熱點問題。各方應盡快回到談判桌前來，通過平等對話解決分歧。五是大國要發揮建設性作用，善意運用實力。