09/03/2026 08:41

【兩會焦點】王毅：深圳APEC聚焦開放、創新、合作，把建設亞太共同體從目標轉為行動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》全國人大會議8日舉行外交主題記者會。外交部部長王毅在會上表示，今年是APEC中國年，也是中國第3次擔任東道主。經過與各方密切溝通，已將今年會議的主題確定為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。深圳APEC將聚焦開放、創新、合作三大優先領域，為站在十字路口的亞太合作重新明確方向，再次凝聚力量。全年將在多個城市舉辦300多場活動，全國多個省市都將參與其中，各經濟體成員都有機會作出貢獻。



王毅稱，當好東道主，中方全年工作將圍繞一個中心展開，那就是把建設亞太共同體從目標轉為行動，從藍圖走向現實。亞太共同體概念提出已有幾十年時間，但這一概念不能停留在紙面上，不能局限於願景中。我們希望能在深圳找到答案，凝聚大家的共識，明確優先的領域，拿出可行的舉措，使建設亞太共同體成為地區人民的廣泛共識和生動實踐。