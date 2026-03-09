09/03/2026 08:41

【兩會焦點】王毅：台灣問題是中國的內政，紅線不容逾越或踩踏

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》全國人大會議8日舉行外交主題記者會。就台灣問題，外交部部長王毅在會上表示，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏。絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去。



王毅又指，國際社會已形成堅持「一個中國」的壓倒性共識。越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切「台獨」分裂行徑，支持中國的統一大業。這充分說明，反「獨」促統順應時代大勢，也符合國際期待。



王毅並批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是破壞台海和平穩定的禍根亂源。事實一再證明，國際社會反對「台獨」分裂的立場越鮮明，堅持一個中國原則的立場越堅定，台海的和平穩定就越有保障。任何在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀都注定失敗。