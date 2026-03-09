09/03/2026 08:41

【兩會焦點】王毅：今年中非關係將迎來一系列新發展，重點關注三方面

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》全國人大會議8日舉行外交主題記者會。就中日關係，外交部部長王毅在會上表示，進入新時代，習近平主席高度重視中非關係，提出真實親誠理念和正確義利觀，引領對非合作達到新高度。今年的中非關係將迎來一系列新發展，建議大家重點關注三個方面。



一是中非命運共同體建設將邁出新步伐。將在2026年接待多位非洲國家領導人來訪，加強作為全天候夥伴的相互支持，書寫命運與共的新故事。



*5月1日全面實施對非100%稅目產品零關稅*



二是中方將於5月1日全面實施對非100%稅目產品零關稅。在中國高水平開放帶動下，中方將以關稅的「減法」，推動貿易的「加法」，實現民生的「乘法」，讓中國大市場為非洲提供更大的機遇。



三是「中非人文交流年」已拉開大幕，年內將舉辦近600場精彩紛呈的交流活動。中方願同非洲兄弟一道，深化文明互鑑，促進民心相通，讓中非友好代代相傳。