09/03/2026 09:01

【兩會焦點】科技部原部長王志剛：大批科技創新成果湧現背後是數學、芯片等進步

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》全國政協十四屆四次會議第二場「委員通道」集體採訪7日在人民大會堂中央大廳北側舉行。全國政協委員、科學技術部原部長王志剛表示，在人工智能領域，具身智能、多模態的人工智能助手都呈現出很多的亮點，這背後是中國在數學、芯片、模型架構、計算能力以及在減速器電機控制系統等方面的科技進步。



在量子科技方面，中國在量子通信、量子計算、量子測量等方面都取得了一系列新的成果。此外在集成電路領域，在新能源、新藥創製等方面都湧現出成績和亮點。



王志剛提到，第二個維度是中國的科技創新能力。中國的國家創新體系在「十四五」更加完善，整體效能得到了更加充分地發揮。科研人員在「十四五」期間不僅規模擴大，更主要的是能力水平的提升，他們不僅能解答好科學問題，攻克技術難關，同時還能提出很多新的科學問題和準確把握科技前沿的方向和重點。