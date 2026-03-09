09/03/2026 09:01

【兩會焦點】施榮懷：「十五五」是香港轉型升級戰略窗口期，以北部都會區、港深創科園為核心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》全國政協會議8日下午舉行全體會議，全國政協常委施榮懷在大會發言環節提出，牢牢把握「十五五」機遇，深度融入和服務國家發展大局，築牢香港與國家共興的基石，既是踐行「愛國者治港」的必然要求，更是推動香港高質量發展、保持長期繁榮穩定的必由之路。



*以北部都會區、港深創科園為核心，對接大灣區建設*



施榮懷表示，「十五五」時期是香港破局突圍、轉型升級的戰略窗口期，建議以北部都會區、港深創科園為核心，對接大灣區國際科創中心建設，推動港澳高校與內地研究機構及龍頭企業共建聯合實驗室。聚焦人工智能、生物醫藥等前沿領域，構建全鏈條創新體系，爭取國家支持設立更多國家級科研平台。完善科創投融資機制，打破跨境流動壁壘，促進科研設備共享、數據互通、人才便利執業。



*依託普通法優勢，建立「一帶一路」法律服務聯盟*



施榮懷亦建議強化國際金融中心功能，發展離岸人民幣、綠色金融等，為內地企業出海提供跨境融資、匯率避險等一體化「金融後盾」。依託普通法優勢，建立「一帶一路」法律服務聯盟，支持「走出去」的內地企業防範海外各類風險。



另外，要簡化港澳居民內地就醫結算、子女入學流程，完善創業補貼、稅收優惠等政策，完善吸引和集聚高端人才的體制機制，讓青年成為大灣區發展「生力軍」。