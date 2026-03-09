09/03/2026 15:22

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中東局勢致亞洲富豪重新評估迪拜投資

▷ 部分投資者推遲搬遷或轉移資金至香港、新加坡

▷ 迪拜現有2270基金會，25%具亞洲背景；2025年47%跨國公司來自亞洲 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》據《彭博》報道指，中東局勢讓許多亞洲家族不得不重新作出審視。許多受訪者稱，在遷往中東之前，雖為偶發性擾動做好心理準備，但當其親耳聽到爆炸聲、親眼看到無人機和火箭彈在空中被攔截時，不得不重新評估局勢。多位諮詢顧問表示，他們近期接到客戶來電，要求推遲原本的搬遷計劃，另一些客戶則在研究如何削減在這一曾被視為安全穩定地區的投資。已經身處迪拜的客戶也開始制定應急預案，以防局勢進一步升級。*當地亞洲投資者或把資金轉回香港或新加坡*香港的多家族辦公室Annum Capital執行長Nick Xiao稱，有些亞洲投資者曾前往中東尋求投資機會和稅收優勢，如今「在重新思考自己的決定，可能會把資金轉回香港或新加坡」。香港的家族辦公室JMS Group的負責人Felix Lai表示，這無疑是一記警鐘。人們可能需要重新考慮是否要帶著家人和資金遷往中東，儘管現在下結論仍為時尚早。至於迪拜，則吸引全球富豪以及眾多銀行和華爾街基金經理，報道引述波士頓諮詢的數據顯示，2024年阿聯酋躋身全球金融資產登記增長最快的中心之一。據該公司估算，約有7000億美元的海外投資者資金在阿聯酋登記。僅迪拜一地，就聚集掌控著逾1.2萬億美元資產的家族辦公室。其中，亞洲財富成為推動增長的主要力量。迪拜財富顧問公司M/HQ管理合夥人Yann Mrazek表示，在阿聯酋設立的2270多個基金會中，約四分之一具有亞洲背景。據迪拜國際商會發布，2025年被該機構吸引落戶的所有跨國公司中，亞洲佔47%。(rh)