《經濟通通訊社9日專訊》卡塔爾航空發聲明指，根據卡塔爾民航局最新公布的臨時授權，在確認有限度的營運航道可用後，卡塔爾航空計劃於未來幾日執飛有限度營運的航班，其中由多哈(DOH)出發之航班中，於3月9日，分別為首爾(ICN)、莫斯科(SVO)、倫敦希斯路(LHR)、德里(DEL)、馬德里(MAD)、伊斯蘭堡(ISB)、北京大興(PKX)、珀斯(PER)、內羅比(NBO)、伊斯坦堡(IST)；3月10日為開羅(CAI)、倫敦希斯路(LHR)、吉達(JED)、馬尼拉(MNL)、高知(COK)、馬斯喀特(MCT)、伊斯坦堡(IST)、孟買(BOM)、德里(DEL)、內羅比(NBO)、伊斯蘭堡(ISB)、馬德里(MAD)、法蘭克福(FRA)、科倫坡(CMB)、米蘭(MXP)。至於抵達多哈(DOH)之航班，3月10日為首爾(ICN)、莫斯科(SVO)、倫敦希斯路(LHR)、德里(DEL)、馬德里(MAD)、伊斯蘭堡(ISB)、北京大興(PKX)、珀斯(PER)、內羅比(NBO)、伊斯坦堡(IST)；3月11日為開羅(CAI)、倫敦希斯路(LHR)、吉達(JED)、馬尼拉(MNL)、高知(COK)、馬斯喀特(MCT)、伊斯坦堡(IST)、孟買(BOM)、德里(DEL)、內羅比(NBO)、伊斯蘭堡(ISB)、馬德里(MAD)、法蘭克福(FRA)、科倫坡(CMB)、米蘭(MXP)。卡塔爾航空稱，受卡塔爾領空關閉影響，卡塔爾航空定期航班服務目前仍處於臨時暫停狀態，但公司將在卡塔爾民航局及相關主管部門確認卡塔爾領空已安全及重新開放後，盡快恢復正常航班服務。而上述有限度的航班安排僅為特殊時期的臨時營運措施，並不代表卡塔爾航空的定期商業航班已恢復營運。公司提到，如需查詢最新航班動態及預訂機票，請到訪卡塔爾航空官方網站、官方應用程式，或聯絡旅行代理商，且敬請旅客務必確認已持有有效且已出票的機票後，再前往機場辦理登機手續。(rh)