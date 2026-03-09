09/03/2026 11:08

《經濟通通訊社9日專訊》全國政協委員、香港會計諮詢專家協會創會會長、羅兵咸永道亞太及中國區前主席趙柏基近日接受內地官媒訪問時，全國兩會焦點關注四大方向，包括數據知識產權保護、綠色金融對外接口、資本市場互聯互通及智慧養老體系建設。趙柏基指出，目前在滬港通、深港通機制下，仍存在「二次上市企業被排除在外」、「投資者門檻高」及「內地投資者無法參與港股IPO」等問題。他認為，這些問題仍有進一步優化空間。在監管風險可控及市場穩定前提下，可從三方面推進改革：一是擴大標的覆蓋範圍，研究突破二次上市企業納入限制，為符合國家戰略的新經濟企業開闢投資通道；二是優化投資者參與機制，適度下調資金門檻，並落實精細化分層管理；三是探索「新股通」試點，允許境內專業投資者參與港股IPO，實現一級與二級市場的完整投資鏈條。針對香港資本市場優化上市制度，趙柏基建議在現行第18C章基礎上，進一步探索以研發投入與專利價值為核心的替代性評估方案，同時為治理規範的二次上市中概股提供簡化轉板機制，讓內地資本更順暢參與企業的價值成長。他再次強調，目前內地投資者仍無法參與港股IPO認購，錯失企業早期投資機會；因此建議研究試點「新股通」機制，允許符合條件的境內投資者透過專用通道參與港股打新，並完善跨境結算及匯率避險工具，逐步打通一級市場與二級市場的投資鏈條，亦指應優化長期資本參與環境。現行50萬元人民幣的個人投資門檻在一定程度上限制市場流動性，建議在確保市場承受力的情況下逐步優化，適當降低準入門檻，並配合更精細化的投資者分層管理制度。趙柏基強調，香港的制度優勢和國際角色仍具不可替代性，作為全中國唯一實行普通法及資金自由進出的國際化城市，香港具備「制度型開放超級聯系人」的核心職能，能在風險可控的離岸環境中先行先試國際規則，並將境外資源有效導入國家發展體系。趙柏基指出，香港要在價值鏈高端領域突破，需通過推動人民幣計價的大宗商品期貨、黃金交易及數字貨幣跨境結算，把流通優勢轉化為國際定價話語權，為資本帳戶開放探索可行路徑。 他建議，香港可憑藉成熟的普通法制度、熟悉國際規則的專業服務人才，以及剛成立的國際調解院，助力內地企業從「產品走出去」邁向「規則接軌國際」。(bn)