09/03/2026 15:35

▷ 普徠仕預期聯儲局下半年或減息2至3次

▷ 聯儲局3月減息可能性低於市場預期

▷ 未來12個月減息次數或達3至4次

《經濟通通訊社9日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)首席美國經濟學家Blerina Uruci表示，美國經濟目前同時受到多重因素影響，對通脹與需求均帶來影響。整體而言，這些因素支持聯儲局在未來數次會議維持貨幣政策不變，以評估能源價格上升對經濟的影響，以及自去年以來金融環境轉趨寬鬆的效果。此外，儘管近幾季就業增長呈下降趨勢，但失業率卻一直保持相當穩定，顯示部分放緩可能屬於結構性因素，而非勞動市場急劇轉弱的周期性訊號。這亦支持聯儲局暫時按兵不動，以觀察這些經濟交錯因素的進一步影響。他提及，最新公布的就業數據出現較大跌幅。1月的就業報告或高估了經濟強度，而2月的報告則可能在某程度上放大了疲弱程度。整體而言，失業率自去年第三季以來一直維持穩定。此外，美國經濟亦受到多項因素共同影響，包括能源價格上升帶來的通脹風險，以及由消費和資本開支增長所支撐的正面經濟前景。不過，就業增長放緩為聯儲局在2026年下半年轉向更「鴿派」立場鋪路，如果油價在未來數周回落，利率整體方向應會逐步下行。他預期，聯儲局在3月減息的可能性不高，原因是1月的個人消費開支通脹數據短期內可能偏強，而聯邦公開市場委員會亦需要在其雙重使命之間平衡風險。展望未來，該行預期聯儲局在今年下半年對經濟數據的反應將更趨「鴿派」。他預計今年下半年可能減息2至3次，高於目前市場預期的1至2次。若以未來12個月的政策路徑來看，減息3至4次亦有可能，整體立場將較市場預期更為寬鬆。(bn)