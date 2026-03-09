09/03/2026 16:37
【定期存款】銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘
摘要 意見回饋
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 富融銀行推新客7天定存21.3厘，2周最高25厘
▷ 中信銀行國際推抽獎活動，最高可獲15厘7天定存
▷ 匯立銀行新客享7天定存20厘，需推薦碼開戶
▷ 中信銀行國際推抽獎活動，最高可獲15厘7天定存
▷ 匯立銀行新客享7天定存20厘，需推薦碼開戶
*富融銀行7天存款期21.3厘，2周最高25厘*
數字銀行富融銀行(Fusion Bank)推出全新客戶優惠，適用於被推薦開戶，用戶在使用邀請碼開戶後會獲得一張20厘定期加息券，適用於1星期港元定存，加上基本年利率1.3厘，合共為21.3厘。存款金額為1萬元至10萬元。
另外，富融銀行全新客戶於今年5月3日前，輸入邀請碼「Flash2026」開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中《新客專屬》2周港元定存年利率25厘（該活動不適用於內地訪港旅客）。
*匯立銀行一周港元定存年息高達20厘*
匯立銀行(WeLab Bank)一周港元定存年息高達20厘，存額由1萬元至10萬元，適用於新人專享高息定期」優惠，新客戶透過「微信公眾號」或「好友分享」獲取推薦碼成功開戶後即享高息定期優惠。
*信銀國際新推15厘「搶息大抽獎」*
中信銀行(國際)推高息定存，不限新舊客戶，即日起至2026年3月20日，每10萬港元合資格新資金可獲取一次抽獎機會，可贏得最多10%額外年利率的加息券，加息券可於同一戶口疊加使用，可累積享15厘額外年利率，存款期是1星期。
另外，中信銀行（國際）下調1個月港元定存年息至2.05厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶，透過電子渠道辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php