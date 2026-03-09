09/03/2026 18:54

【中東戰火】大新料油價短線仍有上漲風險，美元回升或限制對黃金避險需求

《經濟通通訊社9日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部表示，目前美伊雙方態度強硬，若戰事無法在短期內結束，而伊朗新領導層亦拒絕善罷，可能會引發區內更廣泛及持久的衝突。部分產油國如伊拉克、科威特等已開始大幅削減產量，若油價維持高企更長時間，可能會增加滯脹壓力，市場紛紛預期部分主要央行今年可能調頭加息，而金融條件的收緊亦可能會使風險擴大。



該行提及，維持油價看好觀點，相信油價短線仍有上漲風險。美元回升，或會限制對黃金的避險需求，該行對金價看法維持中性。包括股市在內的風險資產短線可能會因為戰爭相關的好壞消息而顯著波動，尤其是亞太和歐洲股市、以及部分估值偏貴的科技股會承受較大壓力。加息預期或推動國債孳息率回升，該行對主權及投資級別企業債券觀點維持中性。匯市方面，加元則可能受惠於油價造好，其他風險貨幣可能繼續跑輸。(bn)