09/03/2026 11:29
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報2.05厘見半年低位
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.04524厘，跌15.089基點，見半年低位；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.4303厘，跌3.559基點。
隔夜息報1.33202厘，跌23.048基點；一周拆息跌10.637基點，報1.66565厘，兩周則跌8.131基點，報1.79143厘。長息方面，六個月拆息跌0.69基點，報2.63125厘，一年期則跌2.845基點，報2.78101厘。
港元匯價今日在7.8220-7.8131之間上落，最新報7.8154。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.33202
|-23.048
|一周
|1.66565
|-10.637
|兩周
|1.79143
|-8.131
|一個月
|2.04524
|-15.089
|兩個月
|2.32607
|-7.322
|三個月
|2.4303
|-3.559
|六個月
|2.63125
|-0.69
|一年
|2.78101
|-2.845
