10/03/2026 15:32

《真知灼見－溫灼培》黃金避險角色不再？

《真知灼見》在2月28日（周末）美國和以色列與伊朗爆發軍事衝突後，美元確實出現了上漲。然而，同具避險功能的黃金，其價格僅在事發後的首個交易天，即3月2日的亞洲時段裏，短暫升穿5400美元，隨即掉頭回落，並於翌日3月3日，一度跌穿5000美元關鍵位置，之後便一直約於5000美元至5200美元間徘徊。金價究竟發生了甚麼事？為何在中東局勢不穩、紐約期油價格攀越100美元，且有可能推升全球通脹的背景下，金價卻不升反跌？



*金價跌，很大原因是被拖累*



在伊朗封鎖霍爾木茲海峽的消息傳出後，大多數外幣和全球股市均見走弱。在這種大環境下，投資者為了彌補其在不同市場上的投資損失，不得不拋售表現最好、流動性極佳的資產之一－－黃金。事實上，金價不僅在2025年全年上漲了64%，從2026年初至3月2日高位約5400美元期間，累計升幅亦達到25%。在此情況下，當投資者需要填補其投資虧損時，黃金無疑成為了最值得拋售的選項。然而，值得注意的是，當金價稍微跌穿5000美元關鍵水平後，便迅速獲得支撐，這表明市場對金價的基本信心依然存在。



從目前的情況觀察，伊朗很可能仍會關閉霍爾木茲海峽一段時間。隨著時間的推移，國際油價攀升至更高水平的機會相信是會增加。屆時，這將可能對全球股市造成另一波衝擊，並促使投資者再次拋售黃金以彌補股市損失。因此，金價的5000美元關鍵水平相信仍將面臨一次又一次的挑戰。然而，當這些沽壓過後，當黃金轉入到強者手中，將更有利未來價格的上行走勢。



*美伊衝突持續，拖累美國財政損美元信用*



最後，當霍爾木茲海峽關閉導致油價上升，全球經濟難免會受損，美國亦不例外。目前，美國面臨的最大問題是其債務嚴重，債務佔GDP比例約高達120%。若美國經濟一旦下滑，將使政府稅收減少，進而使美國政府更難壓抑債務。此外，霍爾木茲海峽的關閉，意味著美國總統特朗普在中東的軍事行動尚未結束。若軍事行動繼續拖下去，將進一步推高美國的財政開支以至債務。而高油價帶來的通脹，也可能使美國聯儲局在減息方面面臨困難，導致美國的借貸成本難以降低。這一切都意味著美國政府的債務將很大機會惡化，進而使美元信用下降，而這一切都可視為金價上升動力。



*金價料仍有機會向6000美元進發*



綜合而言，不排除短期內金價的5000美元關位會再受考驗，但隨著中東局勢開始損害到美國經濟，形勢將會發生轉變，資金料將會再次垂青黃金作為避險資產，從而使金價重拾升軌。技術上，金價首兩個重要阻力料分別為5400美元及5600美元，若能突破，料下一位置為6000美元。初步支持料為5000美元，較大支持於4800美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



