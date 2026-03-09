09/03/2026 11:05

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美以聯合軍事打擊伊朗致能源價格上升

▷ 亞洲經濟體受能源價格衝擊較美國明顯

▷ 黃金、日圓、債券等避險資產表現不確定 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道9日專訊》在瑞士進行的核談判未能達成協議後，美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，伊朗表明決不投降，美軍及以軍行動料將持續升級。普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray就中東開戰後的市場波動分享以下觀點。*能源價格上升對亞洲影響更大，擁擠交易平倉加劇短期波動*該行認為，今次中東局勢對經濟的主要傳導渠道在於能源。市場關注的重點並非直接貿易中斷，而是油價及天然氣價格若持續上升所帶來的連鎖影響（編按：3月9日亞洲早市時段，紐約期油高見118美元），這對亞洲尤其關鍵。美國現時已是淨能源生產國，反觀大部分亞洲經濟體屬能源淨進口國。能源價格上升或有利美國市場部分板塊，特別是能源股；但對亞洲而言，則會拖累經濟增長、企業利潤率、貨幣表現及經常帳平衡。在避險情緒升溫的環境下，這構成區內市場的相對不利因素。資金部署亦是原因之一。過去數月，市場出現「減持美股、增持亞洲」的輪動，令亞洲部分市場交易較為擁擠。地緣政治衝擊往往會觸發擁擠交易迅速平倉，加劇短期波動。此外，美股結構上較多防守性板塊，如必需消費及公用事業，這些板塊在地緣政治風險升溫期間，通常表現相對穩定，為整體市場提供一定緩衝。*若油價急升並帶動商品通脹重燃，將令聯儲局政策路徑更複雜*當前衝突對通脹的主要衝擊，將透過能源價格傳導。石油是左右全球通脹走勢的最重要因素，不僅直接推高燃料及運輸開支，亦會影響各種製成品和供應鏈。若油價持續上升，商品通脹或會迅速回升。對美國而言，這一點尤其重要。近期通脹回落，主要來自服務業壓力緩和，尤其是住房及工資增長放慢，市場因此建立對聯儲局逐步減息的預期。然而，能源價格主導的通脹波動性較高，足以迅速改變市場預期。若油價急升並帶動商品通脹重燃，將令聯儲局政策路徑更為複雜。聯儲局或需比市場目前預期更為審慎，甚至限制2026年下半年減息幅度。簡而言之，能源價格將是左右通脹前景的關鍵變數。*傳統避險資產表現不太明確，長存續期債券未必發揮對沖效果*至少在短期內，傳統避險資產的表現，未如以往地緣政治事件期間般明確。過去一年，黃金吸引大批投機資金進場，其走勢某程度上已帶有動量交易的特徵，而非單純的防守型避險工具。當市場持倉過度集中時，即使是避險資產，價格亦可能出現反覆波動。日圓則面對日本國內的不確定性因素，包括日本財政前景及日本央行政策走向，使匯價波動加劇，削弱其作為避險工具的可靠性。債券仍然是對沖衰退風險的有效工具。不過，若衝突透過推高能源價格傳導，其主要影響或是加劇通脹憂慮，而非即時引發經濟急劇衰退。在通脹主導的衝擊下，長存續期債券未必能如預期般發揮理想對沖效果。*商品在供應衝擊時具抗通脹特性，宜維持適度債券及現金配置*這是一個比以往更為複雜的問題。投資者正面對高度不確定的環境，不僅涉及地緣政治，亦包括人工智能快速發展及全球政策框架轉變等結構性因素，傳統投資框架如今未必同樣奏效。在避險資產選擇相對有限的情況下，分散投資更顯重要。實物資產，尤其是商品，在衝突持續的情境下可發揮作用。歷史上，商品在供應衝擊期間往往具備抗通脹特性。同時，維持適度債券及現金配置亦屬審慎之舉，以防能源價格最終拖累經濟增長，甚至引發衰退。股票方面，相對看好美國小型股。雖然在避險情緒急劇升溫時，相關股份或會跑輸大市，但目前估值具吸引力，收入來源較集中於本土市場，而美國經濟復甦動能亦呈現擴闊跡象。若衝突未演變為持續性的石油供應衝擊，上述因素仍可為美國小型股提供支持。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。