09/03/2026 13:48

【中東戰火】道富：若伊朗衝突進一步升級，金價3月或再挑戰5500美元

《環富通基金頻道9日專訊》道富投資管理發表最新黃金監測報告指，中東地緣政治局勢再度升溫，市場憂慮或推動油價短線急升，並觸發宏觀市場出現美元及黃金等避險買盤。鑑於石油價格是推動整體通脹的關鍵因素之一，同時亦是生產者價格指數(PPI)的主要成本項目，美國通脹預期於3月初進一步擴大，令美國國債孳息率面臨一定上行壓力。



2月現貨金價上升7.9%，突破每盎司5250美元。同期白銀升幅達10.1%，比特幣則下跌14.7%，而大宗商品表現大致平穩(+1.1%)。若以風險調整後表現計算，黃金已連續兩個月跑贏白銀、比特幣及標普500指數。若伊朗衝突進一步升級，金價於3月或再度挑戰每盎司5500至5600美元水平。



*黃金在投資組合中比重仍偏低，美元走勢偏弱為黃金構成支持*



美國上市黃金ETF於2月錄得約45億美元淨流入，令今年以來累計流入金額增至105億美元，遠高於2025年首兩個月的63億美元。正如該行上月指出，儘管去年黃金升幅接近65%，但截至2025年底，全球黃金基金資產佔整體ETF及互惠基金資產比重仍不足1.0%。黃金在投資組合中的比重依然偏低，無論是戰術性部署或策略性配置，2026年均有顯著加倉空間。



美元年初至今走勢偏弱，但2月表現大致持平，並於3月初出現反彈。華爾街仍普遍看淡美元，這透過計價效應持續為黃金及貴金屬價格構成支持。今年以來，黃金以美元計價表現突出，尤其相對部分高風險貨幣交叉盤（例如澳元、挪威克朗、紐元）更勝一籌。G10外匯隱含波幅在1月輕微上升後，2月保持平穩，但3月或有回升空間。



*持有黃金機會成本持續下降，樂觀情景上望5500至6250美元*



黃金作為無息資產，其持有機會成本在2月進一步下降。中期美國國債的實質孳息率顯著回落，5年期通脹保值債券(TIPS)一度逼近1.0%水平，創2022年底以來新低。過去數周，美國各年期國債價格普遍向上，短期利率期貨市場進一步反映7月減息預期，並已計入聯儲局2026年累計約57個基點的減息幅度。



該行對金價前景仍偏向樂觀。該行的基本情景預測金價目標區間為每盎司4750至5500美元（50%概率）；樂觀情景則上望5500至6250美元（35%概率）。每盎司4400至4600美元區間具明顯支持，並維持悲觀情景預測為4000至4750美元（15%概率）。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。