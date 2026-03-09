09/03/2026 09:22
【聚焦人幣】人民幣中間價貶133點子，兩連跌報6.9158，創一周低
《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9158，較上個交易日跌133點子，兩連跌，創3月2日以來一周新低，較市場預測偏弱14點，上個交易日報6.9025。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9158
|+133.00
|1歐元/人民幣
|7.9679
|-453.00
|100日圓/人民幣
|4.3653
|-161.00
|1港元/人民幣
|0.8851
|+25.20
|1英鎊/人民幣
|9.2030
|-168.00
|1澳元/人民幣
|4.8208
|-207.00
|1紐元/人民幣
|4.0499
|-222.00
|1新加坡/人民幣
|5.3849
|-58.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8527
|+113.00
|1加元/人民幣
|5.0827
|+333.00
|1人民幣/林吉特
|0.5734
|+19.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4167
|+238.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4323
|+194.00
|1人民幣/韓元
|215.7200
|+121.00